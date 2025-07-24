В России появится список стратегически значимых лекарств

В документе указано, что к стратегически значимым относятся лекарства, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения в профилактике и лечении заболеваний, включая те, что преобладают в структуре заболеваемости в России. Их производство должно быть организовано на территории страны.
Правительство РФ будет утверждать перечень таких препаратов, а также определять правила и критерии его формирования. Закон начнёт действовать с 1 сентября текущего года.
Ранее Путин заявил, что в России должны обеспечить контроль за снабжением лекарствами. Напомним, что в начале марта вступил в силу новый закон, согласно которому в аптеках запретили продажу просроченных лекарств и препаратов, вышедших из оборота. Ограничение также распространяется на лекарства с неточной информацией в национальной системе маркировки.