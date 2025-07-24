Большой балет: муки Русского Гамлета и сказки Шехеразады

Кино.
Герои анекдотов, 6+
Режиссёр: Андрей Никифоров. В ролях: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Фёдор Лавров, Роман Хан, Дмитрий Орлов, Виктор Логинов, Роман Попов.
Фото: К. Б. А./Кинокомпания братьев АндреасянКадр из фильма «Герои анекдотов».
Что случится, если Василий Иванович, харизматичный новый русский, ироничная теща и чукча окажутся в современной Москве? Ответ на этот вопрос предстоит найти Пете — наивному провинциалу, который по неосторожности выпустил их со страниц старого сборника анекдотов и теперь пытается вернуть обратно. Ведь если он опоздает, анекдоты — а с ними и частичка народной памяти — канут в небытие.
С 24 июля в прокате.
Прогулка, 12+
Режиссер: Алексей Учитель. В ролях: Евгений Цыганов, Ирина Пегова, Павел Баршак, Кирилл Пирогов, Михаил Трухин, Галина Тюнина, Наталия Курдюбова, Ксения и Полина Кутеповы, Андрей Казаков.
Фото: Министерство культуры Российской ФедерацииКадр из фильма «Прогулка».
В повторный прокат выходит культовый фильм Алексея Учителя «Прогулка», премьера которого состоялась в 2003 году. Девушка и двое ее случайных спутников проходят пол-Петербурга, флиртуя, пикируясь и за полтора часа реального времени проживая любовную драму. Прогулка эта, наполненная смехом и слезами, обыденной суетой улицы и какой-то почти зловещей тайной, держит зрителя в постоянном напряжении, но разрешается совершенно неожиданно.
С 24 июля в прокате.
Циники, 18+
Режиссер: Ира Бас. В ролях: Аскар Ильясов, Светлана Иванова, Виктория Исакова, Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе.
Фото: Общественное мнениеКадр из сериала «Циники».
Красивый, остроумный, уверенный в себе авантюрист, ловелас и циник Джамал сбежал из родной Казани в Москву, скрываясь от отца своей бывшей пассии. В столице опытный герой-любовник быстро находит место, где ему предлагают применить свои таланты в «промышленных масштабах»: его берут на работу в известную Школу отношений «Эгоисты». И если для директора Валерии Шаминой — это шанс заработать по-крупному, то для её лучшего специалиста ― карьеристки и практикующего психолога Елены Островской, Джамал становится настоящей проблемой. Он перечёркивает все её профессиональные достижения, открыто высмеивает чопорность академических методов работы и даже влияет на её личную жизнь.
С 28 июля на Okko.
Гонка дронов: Почему Украина нам проиграла?, 16+
Продюсеры: Владимир Подкаменев, Мария Куленкова.
Фото: РЕН ТВКадр из документального проекта «Гонка дронов: почему Украина нам проиграла?».
Зрители РЕН ТВ первыми увидят, как работает новейший комплекс радиоэлектронной борьбы, поддерживающий продвижение российских штурмовиков на Покровском направлении. Способный заглушить и посадить любой беспроводной дрон ВСУ в радиусе 20 км, он тут же выдает оператору координаты точки пуска вражеской птички, а как только боевики включают канал связи с дронами — и местоположение вражеского оператора.
26 июля, 17:00, РЕН ТВ.
Лёша из Лавры. Погребающий странных, 16+
Режиссер: Джемма Мнацян.
Фото: Джемма МнацянКадр из документального фильма «Лёша из Лавры. Погребающий странных».
Документальный фильм о монахе Лёше из Троице‑Сергиевой Лавры. Он берёт на себя необычное служение — хоронить безымянных и забытых. Его путь — это история о милосердии, смелости идти навстречу чужой боли и о том, как один человек способен вернуть достоинство тем, кого общество отвергло.
С 24 июля в прокате.
Театр.
Русский Гамлет, 16+
Режиссер: Борис Эйфман. В ролях: Елизавета Хохлова, Филипп Аржанов, Любовь Андреева, Игорь Субботин, Рафаэль Якшигулов.
Фото: пресс-служба Большого театраСпектакль «Русский Гамлет».
Борис Эйфман поставил «Русского Гамлета» в 1999 году на музыку Бетховена и Малера. Премьера спектакля состоялась во время гастролей труппы в Варшаве. В феврале 2000 года балет был представлен в России в Большом театре. В «Русском Гамлете» хореограф обратился к фигуре Павла I — одного из наиболее загадочных и противоречивых персонажей отечественной истории. Эйфман блестяще изобразил трагическое противостояние неординарной и душевно хрупкой личности враждебному миру, построенному на насилии, вероломстве и лжи.
25, 26 и 27 июля, 19:00, Большой театр.
Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б., 12+
Режиссер: Игорь Теплов. В ролях: Анна Кармакова, Вера Шпак, Владимир Моташнев, Сергей Аненнков.
Фото: пресс-служба театра «Маска’Спектакль “Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.”.
В театре «Маска» — свежий взгляд на классических персонажей. В этой остроумной постановке всё переворачивается с ног на голову: настоящей звездой детективного расследования становится миссис Хадсон — блестящая, харизматичная и обаятельная женщина в расцвете сил. Пока она распутывает загадочное дело о собаке Баскервилей, её знаменитые постояльцы — Холмс и Ватсон — увлечённо сочиняют музыкальные шлягеры группы «Союз рыжих». Полтора часа искромётных шуток, динамичного сюжета и веселья.
24−25 июля, 19:00, 26 июля, 14:00, 17:00 и 20:00, 27 июля, 14:00.
Блестящий дивертисмент, 6+
Хореограф: Леонид Якобсон. В ролях: Алла Бочарова, Елена Чернова, Валери Гомес де Кадис, Галина Михирёва, Андрей Сорокин, Вячеслав Спильчевский, Денис Климук, Константин Килинчук, Даниэле Бруно.
Фото: пресс-служба Большого театраСпектакль «Блестящий дивертисмент».
Санкт-Петербургский театр балета имени Леонида Якобсона представит программу «Блестящий дивертисмент», состоящую из хореографических миниатюр и одноактных балетов основателя труппы. «Эффект разорвавшейся бомбы» — так назвала своё фундаментальное исследование творчества Леонида Якобсона американский историк балета Джейн Росс, отметив, что именно этими словами характеризовали явление в балетном мире Якобсона его бывшие коллеги. Этот эффект производят работы мастера и сейчас — оригинальной композицией, неповторимой пластической кантиленой, сочетанием чистого танца с сюжетом и фантастически отточенным исполнением молодых артистов, которым наследие передавалось так бережно, что совершенно не потускнело с годами.
28, 29 июля, 19:00, Большой театр.
Тысяча и одна ночь, 12+
Хореографы: Иван Каракалла, Алиссар Каракалла.
Фото: пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А. П. ЧеховаСпектакль «Тысяча и одна ночь».
Один из самых известных театров танца на Ближнем Востоке, основанный Абделем Халимом Каракал из Ливана закрывает своим спектаклем программу «Чеховского фестиваля». «Тысяча и одна ночь» — это трилогия, объединяющая музыку и балет. В первом акте звучит знаменитая музыка «Шехеразады» Римского-Корсакова. Зритель погружается в мир загадочного востока, где при дворе величественного Шахрияра кипят страсти, которые и предопределяют судьбу короля. Во втором акте «Болеро» Равеля звучит под ситар и персидский тар. Третья часть спектакля обращается к наследию и традициям и переносит действие в караван-сарай.
24, 25 июля, 19:00, Большой театр, Новая сцена.
Музеи.
Пейзаж в западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, 0+
ГМИИ имени А. С. Пушкина представит выставку в Плёсе. Экспозиция демонстрирует произведения мастеров Италии, Франции, Голландии, Фландрии, Германии и знакомит с разнообразными формами пейзажной живописи в период ее расцвета. В экспозиции представлены полотна французских и итальянских художников Клода Лоррена, Клода Жозефа Верне, Франческо Гварди, Джованни Бенедетто Кастильоне, а также работы нидерландских, немецких и голландских мастеров Якоба Исакса ван Рейсдала, Лукаса Ахтсхеллинка и других.
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей ВедяшкинВыдача 30 картин старых мастеров в Плесский государственный историко‑архитектурный и художественный музей‑заповедник.
До 18 января, Музей пейзажа (Плёс).
Выставка подводной фотографии в Москвариуме, 0+
В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» открылась фотовыставка морского биолога и научного водолаза Александра Семенова. Все снимки сделаны в глубинах Мирового океана в естественных условиях. На них запечатлены необычные подводные обитатели: загадочные медузы, напоминающие инопланетные формы жизни, разноцветные кораллы и моллюски, морские козочки и другие необычные морские организмы. Каждая фотография — это не только красивый кадр, но и ценный исследовательский материал, позволяющий лучше понять жизнь подводного мира.
Фото: пресс-служба центра океанографии и морской биологии «Москвариум» Выставка подводной фотографии.
До 31 июля, 10:00 — 22:00, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ.
Город. Среда. Код, 6+
Проект под кураторством художника и исследователя городской среды Игоря Поносова посвящён осмыслению городской повседневности через современное искусство. Выставка переосмысляет визуальный код российского города — эклектичного, многослойного, уязвимого и при этом наполненного потенциалом для творческого диалога. В пространстве музея он предстанет, как место с жёстко заданной инфраструктурой и потребительскими сценариями поведения, где подлинному творчеству остаётся всё меньше пространства. Значительную часть выставки составляют работы, предоставленные «Стрит-арт хранением».
Фото: пресс-служба кластера «Октава» Творческий индустриальный кластер «Октава».
С 26 июля по 17 ноября, Музей станка (Тула).
День ВМФ в Музее Победы, 0+
В День Военно-морского флота москвичи и гости столицы в тельняшках или бескозырках смогут бесплатно посетить Музей Победы и его филиал — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г. О. Р. А.») на Поклонной горе. В антураже морской тематики пройдет большая праздничная программа, которую подготовил филиал. На главной сцене состоится концерт «Во славу флота!». Для посетителей организуют тематические мастер-классы, турниры по игре в морской бой. Также публику ждет выставка в главном здании музея на Поклонной горе. Гости мемориального комплекса узнают об истории праздника и традициях моряков. Реконструкторы научат вязать морские узлы и подавать сигналы с помощью морской флажковой азбуки. А вечером всех желающих ждет танцевальный мастер-класс «Яблочко».
Фото: РИА Новости/Антон ДенисовВид на Центральный музей Великой Отечественной войны.
27 июля, с 11.00 до 19.00, Музей Победы.
Сокровища Божественного мира: японские иконы Хироко Кодзуки, 0+
Выставка во Дворце царя Алексея Михайловича продемонстрирует уникальное единение двух культур, выраженное в памятниках сакрального искусства. В центре экспозиции — работы японской художницы Хироко Кодзуки, создающей иконы в строгом соответствии с древнерусскими канонами, и классические образы русской иконописи из собрания музея-заповедника «Коломенское».
Фото: пресс-служба общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила АбрамоваВыставка «Сокровища Божественного мира: японские иконы Хироко Кодзуки».
С 25 июля, музей-заповедник «Коломенское».
Концерты.
Хибла Герзмава, 12+
Уникальный концерт, посвященный 55-летию выдающейся оперной дивы Хиблы Герзмавы. Народная артистка России порадует своих поклонников джазовым вечером в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева. Вечер станет настоящим праздником для любителей джаза, где классические мелодии будут переплетаться с современными ритмами. Хибла продемонстрирует свою универсальность как артистки, исполняя как известные джазовые стандарты, так и оригинальные композиции.
Фото: РИА Новости./Екатерина ЧесноковаИсполнительница Хибла Герзмава.
24 июля, 20:00, Зеленый театр ВДНХ.
Микропластик, 16+
«Микропластик» — пьеса Петра Айду для самоиграющего рояля и пианиста. В основе произведения Петра Айду лежит ритмический паттерн падающего шара, который постепенно ускоряется и превращается из отдельных ударов в перманентное звучание.
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МАМММультимедиа Арт Музей.
28 июля, 20:00, МАММ.
Буря. Остров волшебства, 0+
Театральное шоу-мюзикл в постановке известного режиссера Юрия Квятковского. Это современное прочтение пьесы Шекспира «Буря». Она рассказывает о справедливости, верности и истинной любви, которой не страшны преграды. В шоу принимают участие морские млекопитающие — обитатели «Москвариума», а также более ста артистов, работающих в разных жанрах: воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Для каждого из них были созданы уникальные костюмы, которые отличаются вниманием к деталям и яркими красками. Всего — более 300 нарядов.
Фото: пресс-служба «Москвариум» Театральное шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства».
24−27 июля, 11:00, 14:30, 18:00, «Москвариум».
Фестивали.
II Saint Petersburg Jazz Festival, 6+
В Петербурге пройдут заключительные концерты международного джазового фестиваля под руководством Игоря Бутмана. Участие принимают Zap Mama (Бельгия), группа Uma2rman, Полина Гагарина, Квартет Игоря Бутмана, Варвара Визбор, Zventa Sventana и многие другие. Концерты проходят на шести городских площадках. Завершится фестиваль музыкально-драматическим спектаклем «Джаз от первого лица» с Народным артистом России Алексеем Гуськовым и певицей Фантине.
Фото: пресс-служба Saint Petersburg Jazz Festival 2025Концерт международного джазового фестиваля под руководством Игоря Бутмана.
25 июля, 19:00, 26 июля, 17:00 Юсуповский сад, 27 июля, 19:00, БЗ Филармонии имени Шостаковича.
«О! Карнавал» в Дубне, 0+
В День города на улицах Дубны состоится костюмированное шествию «О! Карнавал». Участники парада пройдут по улицам вместе с любимыми героями популярных российских мультфильмов. Праздник стартует у ротонды на Комсомольской набережной, а завершится на Молодежной поляне. Детей ждет красочная фотозона, аквагрим, мастер-классы. Также для юных гостей состоится конкурс костюмов любимых персонажей сказок и мультфильмов. А семьи с малышами поборются за звание декораторов самой оригинальной детской коляски.
Фото: пресс-служба фестиваля «О! Карнавал» Костюмированное шествие на фестивале «О! Карнавал».
26 июля, с 10:00, ротонда на Комсомольской набережной (Дубна).
НАШИ в городе, 18+
Два дня, две сцены и главные артисты НАШЕго Радио. В программе живые выступления, атмосфера большого музыкального праздника, уличная еда, тематические зоны и развлечения для всей семьи. Среди участников «Крематорий», «АнимациЯ», «F.P.G», «Пилот», «ЧайФ», Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», Сергей Шнуров и группировка «Ленинград», Гоша Куценко и «ГК», Найк Борзов, «Ключи».
Фото: mos.ruФестиваль «НАШИ в городе».
26 и 27 июля, с 12:00, кинопарк «Москино» в Новой Москве.