Два человека пострадали во время квеста про апокалипсис в Москве

Ранее сообщалось, что в квартире жилого дома на Беломорской улице в Москве произошла серия взрывов, предположительно газовых баллонов, вызвавших сильный пожар. В результате инцидента пострадал один человек, получив ожоги. По словам очевидцев, взрывы произошли на кухне квартиры, которая была отключена от газо- и электроснабжения из-за задолженности. Владельца квартиры госпитализировали.