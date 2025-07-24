Календарь на 24 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Княгиня также известна по истории о страшной мести древлянам за убийство мужа, которая произошла еще до принятия ею христианства. Ольга хитростью заманила в Киев два их посольства. Первую группу она велела похоронить заживо на княжеском дворе, а вторую — сжечь в бане. В 946 году княгиня выдвинулась в поход к древлянским землям. Ее армия осадила город Искоростень, и Ольга отправила послов с предложением помириться, а в ответ попросила прислать ей по три голубя от каждой семьи. Древляне согласились и послали ей птиц. Княгиня приказала привязать к ногам голубей по сухой веточке и поджечь их. Птиц отпустили, и они полетели обратно в город — так Искоростень был сожжен. Оставшихся в живых Ольга пленила и продала в рабство.