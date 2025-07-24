Календарь на 24 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

24 июля в России поздравляют с профессиональным праздником кадастровых инженеров и флористов. В мире в этот день празднуют День заботы о себе. Русская православная церковь вспоминает княгиню Ольгу — первую правительницу на Руси, принявшую христианство. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 24 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 24 июля.
* ~День кадастрового инженера в России~
Праздник был учрежден в 2008 году, когда был подписан Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». В этот день поздравляют специалистов, которые занимаются определением границ земельных участков, регистрацией объектов недвижимости, подготовкой технических планов зданий. Без кадастровых инженеров невозможно оформить недвижимость — их работа требуется для любых сделок, строительства и разрешения споров о границах земельных участков.
* ~День флориста в России~
Флористы составляют композиции из цветов и собирают их в букеты, а также ухаживают за домашними растениями. Профессия зародилась в Индии, где еще в древности было принято преподносить цветочные композиции в качестве подарков. На Руси тем временем плели венки, а в Японии собирали икебану. Сегодня букет цветов — практически универсальный способ проявить внимание, особенно в отношении женщины. В России профессия флориста считается недавней: ее стандарты и критерии утвердил в 2009 году Флористический союз России. Тогда же выбрали и дату празднования.
* ~Международный день заботы о себе~
Дата выбрана неслучайно: 24.07 можно записать как 24/7. Это напоминание о том, что заботиться о себе необходимо все время. В этот день завершается Месяц заботы о себе, который проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этот праздник ВОЗ советует обратить внимание на самочувствие и вспомнить о важности профилактики болезней и общего укрепления организма. Кроме того, не забывать об эмоциональном здоровье, которое не менее важно, чем физическое.
* ~Международный день БДСМ~
Термином БДСМ описывают широкий круг сексуальных практик, в которых так или иначе присутствуют элементы доминирования одного партнера над другим. Однако участники БДСМ-сообщества подчеркивают, что все это должно происходить строго по взаимному согласию и желанию. Цель праздника — развенчать стереотипы о том, что люди без психических отклонений подобным не занимаются. Ну и приятно провести время в кругу единомышленников. По понятным причинам День БДСМ имеет сугубо неформальный статус и широко не отмечается.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 июля в других странах.
* День Симона Боливара — Эквадор. Симон Боливар почитается как национальный герой и символ борьбы с испанскими колонизаторами во многих странах Южной Америки. Благодаря ему Эквадор и соседние страны стали независимыми государствами. Имя Боливара носят многие улицы и площади эквадорских городов, а также провинция в центре страны.
* День кузенов — США. Широко известный и популярный в Америке семейный праздник. Это повод позвонить и узнать, как дела у двоюродных братьев или сестер, с которыми многие общаются не слишком часто.
* День текилы — США. Этот крепкий алкоголь ассоциируется в первую очередь с Южной Америкой. Однако в США его любят не меньше. В стране давно налажено массовое производство текилы, а выпить стопку можно практически в любом баре.
Религиозные праздники 24 июля.
* День памяти равноапостольной Ольги.
Княгиня Ольга была супругой киевского князя Игоря и стала регентшей при своем малолетнем сыне после убийства мужа древлянами. Она активно занималась и внутренней, и внешней политикой и проявляла особенный интерес к Византии. Тогда там процветало христианство, а на Руси еще исповедовали язычество.
Во время визита в Константинополь в 954 году (по другим источникам, в 957 году) Ольга приняла крещение под именем Елена, став первым христианским правителем в истории Руси.
Однако сын княгини Святослав предпочел не менять веры и оставался до конца дней язычником. Большее влияние княгиня имела на внуков: после ее смерти князь Владимир Святославович крестил Русь. В его правление Ольгу начали почитать как святую.
Княгиня также известна по истории о страшной мести древлянам за убийство мужа, которая произошла еще до принятия ею христианства. Ольга хитростью заманила в Киев два их посольства. Первую группу она велела похоронить заживо на княжеском дворе, а вторую — сжечь в бане. В 946 году княгиня выдвинулась в поход к древлянским землям. Ее армия осадила город Искоростень, и Ольга отправила послов с предложением помириться, а в ответ попросила прислать ей по три голубя от каждой семьи. Древляне согласились и послали ей птиц. Княгиня приказала привязать к ногам голубей по сухой веточке и поджечь их. Птиц отпустили, и они полетели обратно в город — так Искоростень был сожжен. Оставшихся в живых Ольга пленила и продала в рабство.
Народные праздники и приметы 24 июля.
* Ольга Страдница.
Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины приходились на разгар работ в поле. Взрослые занимались жатвой и заготовкой сена, а дети ходили в лес по грибы и ягоды. Труд в этот день особо почитался: крестьяне говорили «дряхлым старикам не пора кряхтеть, а надо о хлебе радеть». Люди молились святой Ольге о хорошей погоде, чтобы закончить работу раньше — иначе рожь могла загнить от обилия воды. В это время часто шли дожди, поэтому переживали еще и за сено. Грозы могли продолжаться несколько дней, поэтому пору называли страдно-грозовой.
Также день святой Ольги называли Стожарами в честь звездного скопления в созвездии Тельца. Считалось, что ясные ночи без облаков предвещали богатый урожай. А охотники надеялись на большое количество дичи и окуривали оружие мандрагорой. Перед выходом на охоту читали специальный заговор, который уберег бы от опасных животных и лесных духов.
* Приметы.
На Ольгу нельзя купаться и идти в баню — иначе смоешь здоровье и счастье.
Не стоит заниматься уборкой и стиркой, чтобы не разгневать домового.
Нельзя давать деньги в долг, чтобы у самого не было финансовых проблем.
Если в этот день сделать предложение, супружеская жизнь принесет несчастья.
Мошкара в воздухе на Ольгу — к обилию грибов.
Какие исторические события произошли 24 июля.
* 1790 год — Екатерина II велела отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
Дни рождения и юбилеи 24 июля.
* В 1775 году родился Франсуа Эжен Видок — легендарный преступник по прозвищу «Король риска», который бежал из тюрем несколько раз. Впоследствии он помогал полиции раскрывать дела и после ухода сформировал собственное бюро расследований, став одним из первых частных детективов в мире.
* В 1958 году родилась Анастасия Иванова — советская и российская актриса, известная по главной роли в фильме «Не могу сказать “прощай”.
Кто отмечает день рождения.
* 73 года исполняется Гасу ван Сенту — американскому режиссеру фильмов «Умница Уилл Хантинг» и «Париж, я люблю тебя».
* 53 года исполняется Сергею Брилеву — журналисту телеканала «Россия», телеведущему и общественному деятелю.