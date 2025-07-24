В Москве простятся с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

Ирина Подносова родилась в Пскове 29 октября 1953 года. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени А. А. Жданова. В 1990 году после 15 лет работы юристом в Ленинграде и Саратовской области стала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, с 2003 года — председателем Лужского суда, с 2013 года была заместителем председателя, а с 2017 года — председателем Ленинградского областного суда. С 2018 года возглавила созданный в рамках реформирования структуры судов общей юрисдикции Второй апелляционный суд общей юрисдикции. 24 июля 2020 года была назначена заместителем председателя Верховного суда РФ — председателем судебной коллегии по экономическим спорам. После ухода из жизни Вячеслава Лебедева, возглавлявшего высшую судебную инстанцию России 35 лет, в апреле 2024 года стала председателем Верховного суда.