На Украине проходят митинги против преследования главой киевского режима Владимиром Зеленским антикоррупционных служб страны. По данным местной полиции, на протест в столице вышли более девяти тысяч человек.
В украинских СМИ сообщают, что участники митингов готовы выходить на акции ежедневно, пока их требования не будут услышаны. Кроме того, некоторые из них остаются ночевать прямо на улицах.
Последняя крупная акция протеста прошла в Киеве у театра Ивана Франко. Вблизи здания располагается администрация Зеленского. Возле театра прошлой ночью ночевали 40 человек.
Тем временем сам Зеленский задумался о госрасходах. Он сообщил о срочном проведении аудита по этому поводу. Нелегитимный президент Украины также заявил, что в офисе решают скандальную ситуацию с новым законом.