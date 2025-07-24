Цены на недвижимость изменятся после решения Центробанка по ключевой ставке 25 июля. Чего ждут на рынке

При высоких ипотечных ставках и сохранении доходности банковских вкладов на вторичном рынке жилья штиль: предложение, спрос и цены сегодня стабильны. Наиболее вероятный сценарий — сохранение сложившейся ситуации, даже несмотря на тенденцию к снижению ключевой ставки. Вероятно, до конца года Центробанк уменьшит её ещё на несколько процентных пунктов. Но их будет недостаточно для того, чтобы ипотека стала доступной, а держатели депозитов решили искать другие активы для фиксации доходности. Такое мнение высказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.