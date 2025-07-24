Пожилой мужчина вернулся с того света вопреки здравому смыслу

Врачи боролись за жизнь британца несколько часов. Причем 45 минут он был мертв, так как сердце его остановилось. Медики неоднократно пытались запустить «мотор» при помощи электрошока. Дочь «покойного» успела даже позвонить брату и сказать, что отец умер.