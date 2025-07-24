Пожилой мужчина вернулся с того света вопреки здравому смыслу

В Британии 64-летний мужчина смог вернуться к жизни после того, как его сердце не билось 45 минут. При этом его организм на удивление врачей полностью восстановился после клинической смерти, передает портал Need To Know.
В тот день Стив Далтон строил детскую площадку в саду у дочери Кейт. Неожиданно мужчина потерял сознание. Его сын Сэм принялся реанимировать отца до приезда скорой помощи. Медики приехали через 8 минут после звонка.
Врачи боролись за жизнь британца несколько часов. Причем 45 минут он был мертв, так как сердце его остановилось. Медики неоднократно пытались запустить «мотор» при помощи электрошока. Дочь «покойного» успела даже позвонить брату и сказать, что отец умер.
«Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали», — поделилась Кейт.
Мужчина все-таки очнулся. При этом он самостоятельно восстановился после таких тяжелых потрясений. Он сам позвонил родственникам и сообщил о своем возвращении. Теперь его семья объявила сбор средств для помощи людям, которые пережили клиническую смерть.