Мединский и Умеров заявили об итогах третьего раунда переговоров в Стамбуле

В среду, 23 июля, в турецком дворце Чираган прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. По окончании личной встречи представители делегаций — Владимир Мединский и Рустам Умеров — вышли к прессе, чтобы рассказать о том, чего группы достигли во время этой встречи.