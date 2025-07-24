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Мединский и Умеров заявили об итогах третьего раунда переговоров в Стамбуле

По словам главы российской делегации, встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо и точечно подготовлена, так как именно она поставит точку в этом конфликте.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 23 июля, в турецком дворце Чираган прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. По окончании личной встречи представители делегаций — Владимир Мединский и Рустам Умеров — вышли к прессе, чтобы рассказать о том, чего группы достигли во время этой встречи.

Как заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны договорились продолжать бессрочные санитарные обмены, а встреча Владимира Путина и нелегитимного политика Зеленского должна быть глубоко проработана, так как именно она станет точкой в данном конфликте. Известно также, что РФ предложила Украине провести новые обмены.

Отмечается, что все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые во время проведения второго раунда прямых переговоров, выполнены. Москва вернула Киеву более 7 000 тел погибших боевиков и получила обратно несколько погибших российских военных.

РФ предложила Украине сформировать три рабочих группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Они будут работать в онлайн формате. Украинская сторона согласилась изучить данный вопрос. Москва также предложила вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта по 24 и 48 часов.

Как KP.RU писал ранее, российская сторона надеется, что четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины сможет состояться. Об этом заявил Владимир Мединский по итогам переговоров Москвы и Киева в Стамбуле 23 июля.

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