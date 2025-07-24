Археологи пытаются разгадать тайну 1000-летних терракотовых людей из пещеры Дьявола

В горах Сьерра-Миксе международная группа исследователей обнаружила в мексиканской пещере Дьявола десятки терракотовых фигурок людей. Ученые внимательно изучили глиняные статуэтки из необожжённой глины, возраст которых превышает тысячу лет. Однако однозначных выводов об их происхождении пока нет.
Пещера, известная как «Дьявольская», содержит изображения людей, предположительно участвовавших в религиозных обрядах. Первые находки здесь были сделаны ещё в 2011 году, но полноценное исследование стало возможным лишь недавно. По данным учёных, около тысячи лет назад в этом регионе жил народ аюук-джай. Считается, что именно они могли создать подземную галерею Дьявола, хотя документальных подтверждений этому пока нет.
Археологи изучили 72 фигуры, изображающие мужчин, женщин и детей в разных позах, а также животных — ягуаров, обезьян, пресмыкающихся и лягушек. Все скульптуры отличаются высоким уровнем детализации и мастерством исполнения.
Рядом с местом раскопок была найдена небольшая площадка для ритуальной игры в мяч длиной всего 3,8 метра. Исследователи предполагают, что она имела символическое значение.
Особое внимание учёных привлекло использование природных элементов в композиции: например, скульптура ягуара установлена на сталагмите. Терракотовые фигурки из необожжённой глины, предназначенные, вероятно, для временного использования, удивительно хорошо сохранились более тысячи лет.
Назначение этих фигур остаётся загадкой — подобных артефактов археологи ранее не встречали. Они считают, что важен был сам процесс создания статуэток в ритуальном пространстве пещеры. Исследования находок из пещеры Дьявола продолжаются. Текущее исследование опубликовано в журнале «Journal of Archaeological Science: Reports».
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