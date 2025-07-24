Археологи пытаются разгадать тайну 1000-летних терракотовых людей из пещеры Дьявола

Пещера, известная как «Дьявольская», содержит изображения людей, предположительно участвовавших в религиозных обрядах. Первые находки здесь были сделаны ещё в 2011 году, но полноценное исследование стало возможным лишь недавно. По данным учёных, около тысячи лет назад в этом регионе жил народ аюук-джай. Считается, что именно они могли создать подземную галерею Дьявола, хотя документальных подтверждений этому пока нет.