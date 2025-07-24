Газ отключат без предупреждения? Новые правила проверки в 2025 году

Газораспределительная организация (ГРО) — это основная структура, которая занимается техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО). В разных регионах это, например, АО «Мосгаз» (Москва), «Мособлгаз» (Подмосковье), филиалы АО «Газпром газораспределение» (по регионам). Эти организации проводят ежегодные плановые проверки, проверяют герметичность соединений, исправность плит, котлов, колонок, гибких подводок и вентиляции. Они же составляют акт проверки и, если нужно, дают предписания на устранение нарушений. Управляющие компании (УК) и ТСЖ — отвечают за состояние общедомовых сетей, то есть тех участков, что находятся до границы квартиры. УК заказывает обслуживание ВДГО у газовиков, следит за исполнением предписаний и вешает уведомления о визитах. Но сами УК не проверяют плиты или котлы в квартирах — это делает только специализированная газовая служба. Ростехнадзор и МЧС — эти государственные службы не ходят по квартирам, но участвуют в надзоре: проверяют, как газовые компании выполняют правила обслуживания, могут проводить проверки после аварий или крупных жалоб, контролируют выполнение норм безопасности.