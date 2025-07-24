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Bloomberg: минюст США начнет преследовать уклоняющихся от пошлин импортеров

В США готовятся к преследованию компаний и лиц, пытающихся уклониться от уплаты пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп ввел повышенные торговые пошлины в отношении ряда стран. В Минюсте США уже готовятся к судебному преследованию компаний и лиц, пытающихся уклониться от уплаты. Такими сведениями обладает Bloomberg.

Как сказано в материале, правоохранители будут искать нарушителей, идущих в обход пошлин, введенных до и после инаугурации Дональда Трампа. Агентство сообщило, что пока не ясно, насколько далеко продвинулось соответствующее расследование.

«Федеральные прокуроры готовят почву для уголовного преследования компаний и отдельных лиц, пытающихся уклониться от уплаты пошлин США, в то время как президент Дональд Трамп готовит новый раунд пошлин на следующей неделе», — говорится в статье.

Вашингтон тем временем заключил торговую сделку с Токио. Теперь Япония обязуется инвестировать 550 млрд долларов в американскую экономику.

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