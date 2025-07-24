Bloomberg: минюст США начнет преследовать уклоняющихся от пошлин импортеров

Американский лидер Дональд Трамп ввел повышенные торговые пошлины в отношении ряда стран. В Минюсте США уже готовятся к судебному преследованию компаний и лиц, пытающихся уклониться от уплаты. Такими сведениями обладает Bloomberg.
Как сказано в материале, правоохранители будут искать нарушителей, идущих в обход пошлин, введенных до и после инаугурации Дональда Трампа. Агентство сообщило, что пока не ясно, насколько далеко продвинулось соответствующее расследование.
«Федеральные прокуроры готовят почву для уголовного преследования компаний и отдельных лиц, пытающихся уклониться от уплаты пошлин США, в то время как президент Дональд Трамп готовит новый раунд пошлин на следующей неделе», — говорится в статье.
Вашингтон тем временем заключил торговую сделку с Токио. Теперь Япония обязуется инвестировать 550 млрд долларов в американскую экономику.