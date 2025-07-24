Почти десять тысяч украинцев вышли на митинг в украинской столице, сообщает телеканал «Общественное».
Протестующие выступают против закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Собрались свыше девяти тысяч человек», — говорится в сообщении.
Напомним, 22 июля Верховная рада поддержала законопроект с правками, которые фактически ликвидируют всю независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.
Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что за массовыми протестами в украинской столице стоят Соединённые Штаты, которые контролировали антикоррупционные структуры на Украине.