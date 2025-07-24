В России хотят внедрить нейросети в работу госорганов: вот чем будет заниматься ИИ

Минцифры обратилось с инициативой по внедрению искусственного интеллекта в работу органов государственного управления. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
В тексте уточняется, что нейросети смогут помочь в анализе данных и в работе с типовыми обращениями граждан РФ. Кроме того, предложено поручить ИИ генерацию заданий для оценки компетенций кандидатов на должности.
Нейросети также, согласно документу, могут работать с законотворчеством. Например, искусственный интеллект ускорит время подготовки проектов Госдумы. А вот к данным, являющимся гостайной, нейросети не допустят.
В России также планируют упростить выплаты компенсаций при задержках авиарейсов. Такая необходимость возникла из-за регулярных ограничений на работу аэропортов в РФ.