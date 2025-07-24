Онищенко допустил подъем заболеваемости COVID-19 из-за варианта «Стратус»

«Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют. Я думаю, что [новый вариант коронавируса “Стратус”] постигнет та же судьба, что и предыдущие субтипы: они появлялись и давали более-менее заметный подъем. Однако сейчас наряду с ним еще циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов. Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме, который отвечает за контагиозность, то есть он более заразен, чем все остальные. Но что касается верулентности, то есть тяжести течения, то он умеренный», — сказал он.