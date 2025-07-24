Концерт без афиш: Как барды — супруги Никитины живут в Америке, поддерживают Украину и тайно зарабатывают в России

Супруги были популярными в СССР бардами. Никитины подарили слушателям множество любимых песен, которые знает не одно поколение. Среди них трогательная «Александра», задорная «Если у вас нету тёти», лирическая «Я спросил у ясеня» и ставшая народной «Собака бывает кусачей». В их репертуаре есть и новогодние песни вроде «Диалога у новогодней ёлки», философская «Каждый выбирает для себя», меланхоличная «Сон об уходящем поезде», а также экзотичная «На далёкой Амазонке». Эти песни давно стали классикой авторской песни и до сих пор звучат на концертах и домашних застольях. Подчеркнём: все знаменитые песни Никитиных — это не их композиции, а чужие.