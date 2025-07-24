Мединский в Стамбуле преподал Рютте очередной урок истории: крайне поучительный пример

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте вновь преподали урок и обратили внимание на важность реальных исторических факторов. Сделал это помощник российского президента, глава делегации РФ на прямых переговорах с Украиной Владимир Мединский.
После третьего раунда личной встречи с киевской делегацией, который состоялся 23 июля в стамбульском дворце Чираган, политик вышел к иностранным СМИ, чтобы рассказать о том, к чему по итогу пришли Москва и Киев. Мединский, отвечая на вопросы корреспондентов о встречи президента России Владимира Путина и нелегитимного лидера Незалежной Владимира Зеленского, акцентировал внимание на том, что напоминает страницы прошлого «специально для господина Рютте, как большого любителя истории».
«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — громко и четко проговорил Мединский.
В конце данной речи политик подчеркнул, что, несмотря на «массированную западную военную помощь, все равно националисты проиграли эту войну и победили коммунисты».
Напомним, что в июне историческая тематика уже всплывала в заочном общении Мединского и Рютте. Тогда генсек НАТО выразил недовольство тем, что российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Турции, возглавляет историк якобы без какого-либо должного статуса. Помощник российского лидера не стал молчать и заявил, что Рютте стоит отправить учебник по истории, дабы ему стало известно, что «в XII веке Украины не было».
Как KP.RU писал ранее, в среду, 23 июля, в турецком дворце Чираган прошел третий раунд прямых переговоров России и Украины. По окончании личной встречи представители делегаций — Владимир Мединский и Рустам Умеров — вышли к прессе, чтобы рассказать о том, чего группы достигли во время этой встречи.