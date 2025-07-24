Politico: Трамп в ярости из-за интереса общества к делу Эпштейна

По словам собеседников портала, они впервые видят главу Белого дома в таком состоянии. Трамп и его администрация считали, что проведут лето наслаждаясь результатами своей работы. Например, им удалось продавить через Конгресс спорный налоговый законопроект, заставить ряд стран заключить торговые сделки и убедить членов Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону. Скандал около дела Эпштейна затмевает все предыдущие достижения, сказано в статье.