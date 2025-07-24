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Politico: Трамп в ярости из-за интереса общества к делу Эпштейна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «в ярости» из-за большого интереса общества к материалам, которые касаются дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «в ярости» из-за большого интереса общества к материалам, которые касаются дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на источники.

По словам собеседников портала, они впервые видят главу Белого дома в таком состоянии. Трамп и его администрация считали, что проведут лето наслаждаясь результатами своей работы. Например, им удалось продавить через Конгресс спорный налоговый законопроект, заставить ряд стран заключить торговые сделки и убедить членов Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону. Скандал около дела Эпштейна затмевает все предыдущие достижения, сказано в статье.

Американский лидер недоволен неспособностью подчиненных пресечь теории заговора вокруг дела финансиста. Отчасти недовольство вызвано пониманием, что это «уязвимое место», написано в публикации, передает РБК.

Телеканал CNN опубликовал архивные фото и видео, которые подтверждают связь Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна.

Вещатель представил ранее не опубликованные снимки со свадьбы политика и Марлы Мейплс в 1993 году, где присутствовал финансист, а также кадры с модного показа Victoria’s Secret 1999 года, на которых можно увидеть смеющихся знаменитостей.

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