Гуманитарный конвой готовится к отправке

23 июля члены партии «Единая Россия» передали очередную партию гуманитарного груза, который в начале августа отправится в зону проведения специальной военной операции.
Не просто программа или лозунг, а образ жизни и конкретные действия — так говорит о программе «Москва помогает» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Сегодня готовится к отправке 39-й конвой с гуманитарной помощью, который в начале августа уедет в зону специальной военной операции, к подразделениям, подавшим заявки на определенные предметы.
— Сегодня мы передаем часть груза: шесть инверторных генераторов, десять маскировочных сетей, восемь коробок окопных свечей. Все подготовлено по запросу нескольких подразделений, — рассказал Алексей Шапошников.
Председатель столичного парламента подчеркнул, что работа по оказанию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, жителям новых и приграничных регионов России не прекращается ни на один день. Члены партии «Единая Россия», депутаты Мосгордумы регулярно отправляют помощь в зону СВО. Простые москвичи тоже оказывают посильную помощь фронту.
— В Москве есть большое количество точек, где принимается гуманитарная помощь. В каждом районе можно прийти в отделение партии «Единая Россия», в приемную депутата Московской городской думы, в другие места, где простые москвичи плетут маскировочные сети, изготавливают свечи. Кто-то изготавливает на 3D-принтерах специальные устройства. В столице огромное количество точек, где можно приложить свои усилия, куда можно что-то принести, — сказал Алексей Шапошников.
В частности, один из штабов по сбору гуманитарной помощи расположен в историческом здании Мосгордумы.
Алексей Шапошников выразил уверенность в том, что это не последний гуманитарный конвой, отправляющийся в зону специальной военной операции, и поблагодарил депутатов столичного парламента, членов партии «Единая Россия» и просто москвичей, помогающих нашим бойцам и жителям новых регионов.
Помощь участникам СВО, их семьям, жителям приграничных территорий остается одним из приоритетных направлений деятельности столичного парламента. Напомним, что в сентябре 2024 года была создана рабочая группа Мосгордумы по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, которая продолжает свою работу.
— Эта группа активно работает с точки зрения формирования гуманитарных грузов. Также группа проводит непростую, нужную и ответственную работу с ребятами, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Мы помогаем им адаптироваться к мирной жизни, возвращаться к работе, учиться, переучиваться, получать дополнительные специальности и самое главное — находить себя в мирной жизни, — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Столичные парламентарии выступают с федеральными законодательными инициативами, касающимися участников СВО. Так, к примеру, в апреле этого года Госдума приняла закон, распространяющий статус ветерана боевых действий на военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Курской области. Положения этого Федерального закона во многом учитывают предложения депутатов Московской городской думы.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Максим Руднев, руководитель рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей:
— Сплоченная команда Мосгордумы и аппарата МГД оперативно откликается на возникающие вызовы, в том числе на наших приграничных территориях. Мы наладили взаимодействие с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции. Ребята из каждого округа подключаются к работе, и мы стараемся участвовать в направлениях, которые они предлагают.