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Соскин: Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о НАБУ

Соскин уточнил, что Зеленский «совершил акт огромного своеволия».

Источник: Аргументы и факты

Решение Зеленского, ликвидирующее независимость Национального антикоррупционного бюро Украины, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвало недоумение у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил Олег Соскин.

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы уточнил, что Зеленский «совершил акт огромного своеволия». Помимо этого, речь идёт о «беспрецедентном ренегатстве, а также ликвидации всех планов договорённостей» с западными государствами.

«А страны Запада и организации не могут теперь иметь никакого дела с Украиной», — сказал Соскин.

По его словам, закрытие антикоррупционных агентств является лишь верхушкой айсберга всех бед на Украине, связанных с Зеленским.

«Процесс пошёл, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идёт. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому с просьбой предоставить разъяснения по поводу недавно введённых ограничений, касающихся деятельности НАБУ и САП.

Она выразила свою обеспокоенность тем, что изменения в законодательстве могут оказать негативное влияние на антикоррупционную деятельности на Украине.

Ранее сообщалось, что на митинг в Киеве вышли свыше девяти тысяч человек. Протестующие выступают против закона, касающегося антикоррупционных агентств.

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