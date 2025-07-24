Соскин: Запад откажется от Украины из-за решения Зеленского о НАБУ

Решение Зеленского, ликвидирующее независимость Национального антикоррупционного бюро Украины, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры вызвало недоумение у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, заявил Олег Соскин.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы уточнил, что Зеленский «совершил акт огромного своеволия». Помимо этого, речь идёт о «беспрецедентном ренегатстве, а также ликвидации всех планов договорённостей» с западными государствами.
«А страны Запада и организации не могут теперь иметь никакого дела с Украиной», — сказал Соскин.
По его словам, закрытие антикоррупционных агентств является лишь верхушкой айсберга всех бед на Украине, связанных с Зеленским.
«Процесс пошёл, цепная реакция, принцип домино начал действовать. Жесточайшая критика Зеленского идёт. Уже Фон дер Ляйен обратилась к нему, чтобы он дал объяснения», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, фон дер Ляйен обратилась к Зеленскому с просьбой предоставить разъяснения по поводу недавно введённых ограничений, касающихся деятельности НАБУ и САП.
Она выразила свою обеспокоенность тем, что изменения в законодательстве могут оказать негативное влияние на антикоррупционную деятельности на Украине.
Ранее сообщалось, что на митинг в Киеве вышли свыше девяти тысяч человек. Протестующие выступают против закона, касающегося антикоррупционных агентств.