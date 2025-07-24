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В РФ просят заочно арестовать лидера организации РДК* Василия Кирющенко**

Сына режиссера «Моей прекрасной няни» и лидера РДК* Кирющенко** могут арестовать.

Источник: Комсомольская правда

Один из лидеров экстремистской организации «Русский добровольческий корпус»* Василий Кирющенко** может попасть под арест. Следствие запросило заочно заключить его под стражу. Такими сведениями поделились в правоохранительных органах, цитирует ТАСС.

Сообщается, что Василий Кирющенко** обвиняется в участии в деятельности террористической организации. Речь идет о формировании «Русский добровольческий корпус»*.

«Кирющенко** обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Следствие ходатайствует перед Коптевским судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения заочно», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя***. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

*- признан террористической организацией, деятельность организации в России запрещена ** — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

***- иностранный агент на территории РФ.