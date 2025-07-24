В РФ просят заочно арестовать лидера организации РДК* Василия Кирющенко**

Один из лидеров экстремистской организации «Русский добровольческий корпус»* Василий Кирющенко** может попасть под арест. Следствие запросило заочно заключить его под стражу. Такими сведениями поделились в правоохранительных органах, цитирует ТАСС.
Сообщается, что Василий Кирющенко** обвиняется в участии в деятельности террористической организации. Речь идет о формировании «Русский добровольческий корпус»*.
«Кирющенко** обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Следствие ходатайствует перед Коптевским судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения заочно», — рассказали в правоохранительных органах.
Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Юрия Дудя***. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
*- признан террористической организацией, деятельность организации в России запрещена ** — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.
***- иностранный агент на территории РФ.