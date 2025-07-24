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Габбард заявила, что теория Обамы о следе России — покушение на госизмену

Действия бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в американских выборах являлись покушением на государственную измену. Об этом в среду, 23 июля, высказалась директор нацразведки США Тулси Габбард.

Действия бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом «российском следе» в американских выборах являлись покушением на государственную измену. Об этом в среду, 23 июля, высказалась директор нацразведки США Тулси Габбард.

— Обама направлял разведсообщество для создания дальнейшего ложного сюжета, который привел к продолжавшемуся годами заговору, направленному на попытку подорвать президентство Дональда Трампа, — заявила она на брифинге в Белом доме.

По ее словам, администрацией экс-главы Белого дома было сфабриковано много документов, которые не совпадают с оценкой разведсообщества. Габбард считает, что действия Обамы можно расценивать как заговор против американцев и сговор с целью госизмены, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.

Ранее Тулси Габбард заявила, что администрация Обамы «сфабриковала и политизировала» данные разведки о том, что РФ вмешалась в выборы в США в 2016 году.

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