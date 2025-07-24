Потерявшихся домашних животных предложили искать на Госуслугах: вот как это будет работать

В Госдуме предложили создать на портале «Госуслуги» единый федеральный фотобанк домашних животных, которые потерялись. Соответствующую информацию в письме министру цифрового развития Максуту Шадаеву направили депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ярослав Самылин.
«Любой гражданин, приют или ветклиника сможет загрузить фото найденного животного (в фотобанк), а система с помощью ИИ мгновенно сравнит его с фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца», — отмечается в письме, с которым ознакомилось агентство ТАСС.
Парламентарии подчеркивают, что сейчас чипирование питомцев в России распространено недостаточно и это очень часто не позволяет идентифицировать потерянных животных. А вот искусственных интеллект, говорят депутаты, иногда на уровне до 98% точен в распознавании кошек и собак.
Спикеры также заявили, что данное решение не только решит достаточно острую социальную проблему в нашем государстве, но и на мировом уровне продемонстрирует лидерство РФ в применении нейросетей для повседневных нужд людей.
Как KP.RU писал ранее, российская авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам перевозить в салоне самолета контейнеры с домашними животными. При этом вес такой переноски может составлять не более 15 кг и должен быть размещен на соседнем сидении.