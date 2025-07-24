Потерявшихся домашних животных предложили искать на Госуслугах: вот как это будет работать

Парламентарии подчеркивают, что сейчас чипирование питомцев в России распространено недостаточно и это очень часто не позволяет идентифицировать потерянных животных. А вот искусственных интеллект, говорят депутаты, иногда на уровне до 98% точен в распознавании кошек и собак.