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Трамп заявил, что США обложат пошлинами большую часть мира

Трамп уточнил, что пошлины затронут свыше 200 стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт импортные пошлины на товары из большинства государств.

«Это будет слишком много для всех», — сказал он, говоря о пошлинах, в ходе мероприятия по теме искусственного интеллекта в столице США.

По словам Трампа, пошлины затронут свыше 200 стран.

«В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?», — уточнил он.

Кроме того, Трамп отметил, что «не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры». Эти слова вызвали смех у присутствующих на мероприятии.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести 30-процентные пошлины на товары из Соединённых Штатов на сумму около 117 миллиардов долларов, если США реализуют угрозу обложить почти весь экспорт из европейских государств аналогичным сбором.

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