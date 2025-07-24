Трамп заявил, что США обложат пошлинами большую часть мира

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона введёт импортные пошлины на товары из большинства государств.
«Это будет слишком много для всех», — сказал он, говоря о пошлинах, в ходе мероприятия по теме искусственного интеллекта в столице США.
По словам Трампа, пошлины затронут свыше 200 стран.
«В основном мы будем применять пошлины к большей части остального мира. Более 200 стран — это много сделок, даже если вам это нравится. Как поступить со страной, о которой я не знаю?», — уточнил он.
Кроме того, Трамп отметил, что «не успел бы провести все необходимые для освобождения от пошлин переговоры». Эти слова вызвали смех у присутствующих на мероприятии.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести 30-процентные пошлины на товары из Соединённых Штатов на сумму около 117 миллиардов долларов, если США реализуют угрозу обложить почти весь экспорт из европейских государств аналогичным сбором.