СМИ: Протестующие в Киеве скачут и кричат лозунги «майдана» 2014 года

Граждане, которые протестуют против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве, прыгают и кричат лозунги «майдана» 2014 года. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Акция протеста проходит около театра имени Франко. На опубликованных кадрах видно, как демонстранты прыгают и выкрикивают лозунги «майдана» 2014 года.
— По данным полиции, прошлой ночью у театра Франко ночевали 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше, — сказано в публикации, передает RT.
Украинские граждане 23 июля уже второй день подряд выходят на массовые антиправительственные митинги в Киеве и Львове.
22 июля в украинских городах начались массовые протесты, направленные против действий украинского президента Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении антикоррупционных ведомств. Позднее в Киеве к протестующим присоединился мэр города Виталий Кличко.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского в связи с принятым им законом. Он касается ограничения независимости НАБУ и САП.