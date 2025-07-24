Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 24 июля 2025

Погода в Иркутске 24 июля 2025 не порадует местных жителей. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, сегодня обещают переменную облачность и осадки в виде дождя.
Погода в Иркутске 24 июля 2025.
— На небе будет облачность, дождь. Ветер северо-западный 6−11 м/с, днем воздух прогреется до 17 градусов, — передают синоптики.
Регион также накроет пасмурной погодой. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ливни стоит ожидать жителям северо-восточных районах и тем, кто находится вблизи гор южного Прибайкалья. Ветер северо-западный с порывами до 5−10 м/c. Столбик термометра по области поднимется до 16…+21, если солнце скроется, то похолодает до +7…+12 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 24 июля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщила, что в Иркутской области может похолодать до +2, рассказываем, вернется ли лето.