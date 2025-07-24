На Крымском мосту временно перекрывали движение транспорта

Крымский мост периодически на время перекрывают из-за возможных атак украинских беспилотников. Дроны попытались ударить по полуострову Крым и вечером 23 июля. В результате движение по мосту было временно приостановлено. Спустя три часа, к 01:48, объект начал работу в штатном режиме. Такие данные опубликовали в Telegram-канале с оперативной информацией по ситуации на Крымском мосту.
Отмечается, что объект был закрыт с 22:53 по Москве. Сейчас автомобили вновь начали движение в обычном режиме.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в оповещении.
Вечером 22 июля над территорией Крыма и Черным морем за час уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны России, с 19:00 до 20:00 дежурные средства ПВО успешно сбили восемь БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и еще столько же — над территорией Республики Крым. О последствиях информации не поступало.
Кроме того, беспилотники ВСУ попытались атаковать Севастополь. Об активной работе средств ПВО сообщили вечером 23 июля. Всего уничтожили не менее трех БПЛА над полем в районе Качи. Еще три дрона ВСУ сбили над морем на большом отдалении от берега. На местах падения фрагментов БПЛА работали спецслужбы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Украинские дроны также активно атакуют территорию Краснодарского края. Из-за режима беспилотной опасности временно ограничили на работу аэропорт Сочи. Меры безопасности действуют до сих пор. Воздушная гавань не принимает и не выпускает авиарейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В последний раз о введении ограничений в российских аэропортах оповестили ночью 23 июля. Тогда меры безопасности действовали в воздушной гавани Нижнего Новгорода.
Стало известно, что за вечер 23 июля над регионами РФ сбили 21 дрон ВСУ. Большинство беспилотных летательных аппаратов ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей. Силами ПВО также уничтожено два беспилотника ВСУ над Краснодарским краем. О последствиях и пострадавших информации не поступало.