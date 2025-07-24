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«Встал на защиту Родины»: на Донбассе погиб мастер спорта Катунин

Легкоатлет Евгений Катунин, уроженец Курской области, погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Легкоатлет Евгений Катунин, уроженец Курской области, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального Министерства физической культуры и спорта.

«В 2021-м ему было присвоено звание мастера спорта России, а в 2022 году через несколько месяцев после начала СВО Евгений решил встать на защиту Родины. Погиб на Донбассе», — отметили в Министерстве.

Отмечается, что Евгений Катунин неоднократно завоевывал призовые места на соревнованиях по легкой атлетике, а также являлся обладателем Кубка России. Выдающийся спортсмен специализировался на барьерном беге.

Важно добавить, что пример личного героизма Евгения Катунина не является единичным — многие талантливые российские атлеты сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. В середине июня текущего года стало известно о кончине выдающегося борца Кирилла Бабичука, который погиб при исполнении воинского долга.