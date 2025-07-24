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Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации

«Поправка Бизнеса»: в РФ запрещено ввозить без декларации более 3 л алкоголя.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Гражданам грозит ответственность за недекларирование некоторых товаров при въезде в Россию, предупредила в беседе с агентством «Прайм» управляющий партнер «Поправка Бизнеса» Наталия Поправко.

По ее словам, без декларирования можно ввозить деньги в эквиваленте не более $10 000. При этом векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя необходимо обязательно декларировать вне зависимости от суммы.

Без уплаты таможенных платежей можно ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму до €1 000 общим весом не более 31 килограмма. При прибытии воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов.

«При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за килограмм веса, в части такого превышения», — указала эксперт.

Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.

Как пояснила Поправко, за недекларирование предусмотрена административная ответственность — штраф от половины до двукратной стоимости товара. Кроме того, продукцию могут конфисковать.

Во избежание проблем эксперт посоветовала проверять действующие нормы на момент въезда в Россию, поскольку они могут обновляться, сохранять чеки для подтверждения стоимости покупок, а также декларировать товары при наличии сомнений.