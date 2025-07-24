Раскрыто, что запрещено ввозить в Россию без декларации

Кроме того, необходимо заполнить декларацию и уплатить пошлины, если ввозится более трех литров алкоголя — в размере €10 за 1 литр сверх нормы. При этом стоить учитывать, что в Россию запрещено ввозить более пяти литров алкогольной продукции и пива.