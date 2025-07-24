В России готовятся поменять специальности учителям начальных классов: на какие и почему

В связи с ожидаемым демографическим спадом представители Минпросвещения РФ прорабатывают вопрос системной переподготовки педагогов начальных классов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пишет издание со ссылкой на исследовательский профсоюз «Учитель», в новом учебном году школьников начальных классов станет меньше на более чем 346 тысяч, что может высвободить порядка 17 тысяч педагогов.
«Прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках. Важно обеспечить условия для обучения, переподготовки и трудоустройства», — отметили сотрудники профильного ведомства.
По сдержанному прогнозу Росстата до 2040 года в нашей стране ожидается снижение числа детей. Из-за этого в сфере образования может возникнуть избыток кадров, и прежде всего он коснется сотрудников начальных школ, а это около 100 тысяч ставок только к 2030 году.
В связи с этим и рассматриваются варианты переквалификации педагогов в учителей-предметников для средней и старшей школы, а также в воспитателей в группах продленного дня, специалистов допобразования, психологов и даже дефектологов.
Как KP.RU писал ранее, Министерство просвещения РФ ведет работу над подготовкой новой системы оплаты труда педагогов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, уже упорядочена нагрузка на школьников, что помогло нормировать рабочее время педагогов.