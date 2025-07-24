В России готовятся поменять специальности учителям начальных классов: на какие и почему

По сдержанному прогнозу Росстата до 2040 года в нашей стране ожидается снижение числа детей. Из-за этого в сфере образования может возникнуть избыток кадров, и прежде всего он коснется сотрудников начальных школ, а это около 100 тысяч ставок только к 2030 году.