Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Рассчитать размер будущей пенсии можно, сложив фиксированную часть пенсии, которая составляет почти девять тысяч рублей, и страховую часть, которая зависит от количества накопленных пенсионных баллов — узнать их число можно на «Госуслугах», рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты (назначается государством и может повышаться в случае наличия инвалидности и количества иждивенцев, а также увеличивается на соответствующий районный коэффициент) и страховой выплаты», — сказала Подольская.
Она уточнила, что страховая часть пенсии является индивидуальной для каждого гражданина и рассчитывается через умножение количества пенсионных баллов на зафиксированную государством стоимость одного пенсионного балла. Так, в этом году его стоимость составляет 145,69 рублей. Размер фиксированной выплаты — 8971,7 рублей.
При этом узнать количество накопленного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) можно через онлайн-сервисы или через личное обращение в Социальный фонд России или МФЦ, объяснила Подольская.