Эксперт рассказала, как рассчитать размер будущей пенсии

Она уточнила, что страховая часть пенсии является индивидуальной для каждого гражданина и рассчитывается через умножение количества пенсионных баллов на зафиксированную государством стоимость одного пенсионного балла. Так, в этом году его стоимость составляет 145,69 рублей. Размер фиксированной выплаты — 8971,7 рублей.