На федеральной территории «Сириус» произошло попадание по нефтебазе

Нефтебаза на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае подверглась атаке, сообщил глава администрации населённого пункта Дмитрий Плишкин.
«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал он в своём Telegram-канале.
Плишкин подчеркнул, что проинформирует о важных происшествиях. До этого сообщения глава администрации сообщал о работе сил противовоздушной обороны (ПВО), призвав всех отойти от окон и укрыться.
Он также отметил, что опасность атаки беспилотников сохраняется.
Напомним, в ночь на 23 июля в Нижегородской области отразили атаку дронов, которые были вновь направлены в сторону промышленных объектов региона.