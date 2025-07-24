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На федеральной территории «Сириус» произошло попадание по нефтебазе

Глава ФТ «Сириус» призвал воздержаться от поездок и прогулок в районе предприятия на улице Таврическая.

Нефтебаза на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае подверглась атаке, сообщил глава администрации населённого пункта Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал он в своём Telegram-канале.

Плишкин подчеркнул, что проинформирует о важных происшествиях. До этого сообщения глава администрации сообщал о работе сил противовоздушной обороны (ПВО), призвав всех отойти от окон и укрыться.

Он также отметил, что опасность атаки беспилотников сохраняется.

Напомним, в ночь на 23 июля в Нижегородской области отразили атаку дронов, которые были вновь направлены в сторону промышленных объектов региона.