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«Европа платит»: Трамп заявил об успешной сделке с ЕС по вооружению Украине

Трамп: ЕС должен был начать платить США за оружие Украине три года назад.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заключил сделку по оружию Киеву со странами Евросоюза. Теперь Европа будет платить за все военные поставки. Президент США отметил в ходе выступления перед журналистами, что это «должно было произойти раньше».

По мнению Дональда Трампа, Европе следовало бы начать оплачивать американское вооружение еще три года назад. Хозяин Белого дома добавил, что Вашингтону также удалось убедить НАТО увеличить расходы на оборону до 5%.

«Мы только что заключили с ЕС соглашение, по которому он будет оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая часть пойдет на Украину», — заявил Дональд Трамп.

Помощник президента РФ Владимир Мединский тем временем уличил генсека НАТО Марка Рютте в незнании истории. Он напомнил о развитии гражданской войны в Китае и провел аналогию с украинским кризисом.

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