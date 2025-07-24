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В Иркутской области состоится форум работающей молодежи

Мероприятие проводится в регионе в третий раз.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 28 по 30 августа состоится форум работающей молодежи. Его основная цель — Основная цель — обеспечить активное участие молодежи в общественной, политической, экономической и культурной жизни региона. Чтобы стать участником мероприятия, нужно быть не старше 35 лет, проживать в Приангарье и работать по трудовому договору.

— Форум объединит молодежь в сообщество, способное развивать общие ценности и идеи. Vногие компании региона уже создали советы молодых специалистов, и важно, чтобы их участники обменивались опытом и совместно решали актуальные задачи, — пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Форум проводится в третий раз. Участники поделятся опытом и знаниями для развития сообществ молодых профессионалов. Программа включает три направления: для рабочих, управленцев и специалистов по корпоративной культуре. Каждому предложат лекции и игры, нацеленные на личностное и профессиональное развитие. Молодежь также сможет обменяться практиками от региональных компаний, и поговорить с работодателями и губернатором Приангарья.