В Иркутской области состоится форум работающей молодежи

В Иркутской области с 28 по 30 августа состоится форум работающей молодежи. Его основная цель — Основная цель — обеспечить активное участие молодежи в общественной, политической, экономической и культурной жизни региона. Чтобы стать участником мероприятия, нужно быть не старше 35 лет, проживать в Приангарье и работать по трудовому договору.
— Форум объединит молодежь в сообщество, способное развивать общие ценности и идеи. Vногие компании региона уже создали советы молодых специалистов, и важно, чтобы их участники обменивались опытом и совместно решали актуальные задачи, — пояснила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Форум проводится в третий раз. Участники поделятся опытом и знаниями для развития сообществ молодых профессионалов. Программа включает три направления: для рабочих, управленцев и специалистов по корпоративной культуре. Каждому предложат лекции и игры, нацеленные на личностное и профессиональное развитие. Молодежь также сможет обменяться практиками от региональных компаний, и поговорить с работодателями и губернатором Приангарья.