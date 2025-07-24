В Иркутской области состоится форум работающей молодежи

Форум проводится в третий раз. Участники поделятся опытом и знаниями для развития сообществ молодых профессионалов. Программа включает три направления: для рабочих, управленцев и специалистов по корпоративной культуре. Каждому предложат лекции и игры, нацеленные на личностное и профессиональное развитие. Молодежь также сможет обменяться практиками от региональных компаний, и поговорить с работодателями и губернатором Приангарья.