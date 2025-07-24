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В Нью-Йорке гид застряла в лифте на 70-м этаже небоскрёба и подала в суд

Максин Малколм утверждает, в результате она столкнулась с ПТСР.

Источник: Аргументы и факты

55-летняя Максин Малколм застряла в лифте на 70-м этаже небоскрёба в Нью-Йоркее, женщина утверждает, что в результате она столкнулась с посттравматическим стрессовым расстройством.

По данным британского издания The Independent, Малколм обратилась в суд и требует компенсацию из-за ПТСР.

Она проводила экскурсии по небоскрёбу Эмпайр-стейт-билдинг в течение 30 лет. Гид водила туристов на смотровую площадку, находящуюся на 86-м этаже.

Малколм заявила, что после случившегося она не может пользоваться лифтом, и, соответственно, работать. Она подала иск против производителя лифтов Otis.

Высотное здание Эмпайр-стейт-билдинг находится на острове Манхэттен. 102-этажный офисный небоскрёб, построенный в 30-е годы XX века, включён в перечень национальных исторических памятников Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что арендная плата за жильё достигла в Соединённых Штатах рекордного уровня, на данный момент средняя цена аренды на Манхэттене составляет 5,45 тысячи долларов в месяц.