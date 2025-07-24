Американский суд отказался рассекретить материалы дела финансиста-педофила Эпштейна

Эпштейн, арестованный в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, обвинялся в организации системы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным следствия, в период с 2002 по 2005 год он привлекал в свой особняк в Нью-Йорке десятки девушек, некоторым из которых едва исполнилось 14 лет. В окружении финансиста находились многие влиятельные персоны, в том числе политики, бизнесмены и знаменитости из разных стран. Расследование прекратилось после его смерти в тюрьме 10 августа 2019 года, официально признанной самоубийством.