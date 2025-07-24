Мерц и Макрон подготовили ответ Трампу на пошлины против Евросоюза

Страны Евросоюза ведут переговоры с Соединенными Штатами на предмет возможного введения Вашингтоном пошлин против Европы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности к контрмерам. Они отметили, что найдут достойный ответ США в случае, если стороны не придут к дипломатическому решению. С таким предупреждением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.