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Мерц и Макрон подготовили ответ Трампу на пошлины против Евросоюза

Франция и Германия заявили о готовности к контрмерам в ответ на возможные пошлины США.

Источник: Комсомольская правда

Страны Евросоюза ведут переговоры с Соединенными Штатами на предмет возможного введения Вашингтоном пошлин против Европы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о готовности к контрмерам. Они отметили, что найдут достойный ответ США в случае, если стороны не придут к дипломатическому решению. С таким предупреждением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он уточнил, что Франция и Германия готовы разработать собственные меры, которых еще не принималось ранее в подобных ситуациях. Страны будут координировать действия с Еврокомиссией и властями Италии, добавил спикер.

«Обе стороны согласны с тем, что они должны сохранить за собой право использовать дополнительные инструменты торговой политики, если переговоры не увенчаются успехом», — подытожил Штефан Корнелиус.

Министр промышленности Франции Марк Ферраччи также заявил, что ЕС должен изменить подход к переговорам с США. Он считает, что Европе нужно тщательнее подготовиться к ответным действиям и скорректировать диалог с Вашингтоном.

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