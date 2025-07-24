В России снизилось число больных алкоголизмом

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в России снизилось до 63 459 человек в 2024 году, следует из данных министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным министерства, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в 2024 году составило 63 459 человек.
В 2023 году этот показатель составлял 67 023 человека, в 2022 году — 67 725 человек.