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В России снизилось число больных алкоголизмом

Минздрав: число больных алкоголизмом в России снизилось до 63 459 человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в России снизилось до 63 459 человек в 2024 году, следует из данных министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным министерства, число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в 2024 году составило 63 459 человек.

В 2023 году этот показатель составлял 67 023 человека, в 2022 году — 67 725 человек.