В России снизилось число больных алкоголизмом

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза в России снизилось до 63 459 человек в 2024 году, следует из данных министерства здравоохранения РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.