В России перенесли крайний срок оплаты услуг ЖКХ

«Более того, перенос полезен и для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца. Как итог, перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций», — заключил он.