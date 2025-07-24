В России перенесли крайний срок оплаты услуг ЖКХ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России с 1 марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты за услуги ЖКХ будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го числа каждого месяца на 15-е число», — сказал Колунов.
По мнению парламентария, перенос срока в первую очередь даст гражданам больше времени для своевременной оплаты, что снизит риск просрочек и штрафных санкций, так как многим, по его словам, зарплата приходит 12-го или 15-го числа месяца.
«Более того, перенос полезен и для управляющих компаний (УК) и поставщиков коммунальных услуг. Он поможет упростить планирование и обработку платежей, снизить нагрузку на бухгалтерию организаций в начале месяца. Как итог, перенос на пять дней создаст дополнительное удобство и для граждан, и для УК, и для ресурсоснабжающих организаций», — заключил он.