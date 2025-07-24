На Крымском мосту скопилось более 1,2 тысячи машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Более 1,2 тысячи машин скопилось в пробке с обеих сторон Крымского мостом, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Движение по мосту перекрывали в ночь на четверг почти на три часа и открыли в 1.48 мск.
«В очереди со стороны Тамани находится 665 транспортных средств. Ожидание более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 569 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.
Статистика приведена по состоянию на 2.00 мск.