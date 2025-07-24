Власти сообщили о попадании беспилотника по нефтебазе на территории «Сириуса»

Министерство обороны России заявило, что всего за вечер и ночь был сбит 21 украинский беспилотник. Из них 10 уничтожили над Черным морем, 9 — над Азовским и еще 2 — над Краснодарским краем. Ведомство утверждает, что атака началась около 20:40 мск и продолжалась почти до полуночи. В соцсетях активно распространяются видео, на которых видно, как силы ПВО сбивают дроны — вспышки в небе фиксировали с разных точек города.