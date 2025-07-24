В Киеве протестующие скачут и кричат лозунги Майдана 2014 года

В центре Киева возле Национального драматического театра имени Ивана Франко собрались участники акции протеста, которые использовали антироссийские лозунги, напоминающие события 2014 года. Об этом сообщает издание Страна.ua.
По информации правоохранительных органов, минувшей ночью на месте акции оставались около 40 человек. Отмечается, что на следующую ночь количество участников может увеличиться, поскольку протест продолжается и вызывает общественный резонанс.
Местом проведения акции стал сквер возле театра Франко, расположенного в центральной части столицы. Демонстранты выражают недовольство текущей ситуацией и требуют отмены закона против антикоррупционных организаций.
Ранее Верховная рада поддержала законопроект с правками, которые фактически ликвидируют всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры. На Украине проходят протесты.