Временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов коснулись аэропорта Сочи: что известно к этому часу

Вечером в среду, 23 июля, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в опубликованном посте.
Подчеркивается, что данные ограничения временные и введены для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Если у пассажиров возникнут какие-либо вопросы, их просят обратиться на стойку регистрации или к авиадиспетчеру.
Подчеркнем, что точное время введения данного запрета пока неизвестно, однако представители профильного ведомства оперативно сообщат об открытии воздушной гавани в социальных сетях.
В настоящее время известно, что остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме: принимают и отправляют воздушные рейсы. Соответствующие ограничения введены только в городе Сочи.
«Отдельно по каждому аэропорту информирование продолжим», — говорят представители Росавиации.
По данным «КП-Краснодар», минувшим вечером в Краснодарском крае объявили угрозу атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее объявление для жителей и гостей региона опубликовали в социальных сетях местной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).
«В случае нахождения в здании рекомендуется держаться подальше от окон и найти укрытие в комнате без окон (например, в коридоре или кладовой). Если вы находитесь на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании, на парковке или в подземном переходе», — подчеркнули там.
Как KP.RU писал ранее, вечером в среду, 23 июля, также стало известно о том, что движение автомобилей по Крымскому мосту было временно перекрыто. Данная информация опубликована в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Причины такого решения не указаны. Известно, что водителей просили сохранять спокойствие и следовать указания сотрудников транспортной безопасности.