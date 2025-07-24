На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Спасатели из-за повышенной активности исполинов рекомендуют не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, сообщает ГУМЧС по Камчатскому краю.
В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее.
«Из-за повышенной сейсмичности туристам рекомендовано воздержаться от посещения Авачинского вулкана. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», — говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что изменение активности Авачинского вулкана связано с повышенной сейсмичностью в акватории Тихого океана. С 20 по 22 июля наблюдались парогазовые выбросы на высоту до 300 метров над кратером вулкана Авачинский. В западной части вулкана отмечено свечение от высокотемпературного вулканического газа.
Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» в четверг сообщает, что афтершоковый процесс продолжается. За утро (по местному времени) 24 июля зафиксировано несколько толчков, в том числе магнитудой 5,5.