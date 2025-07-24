На Камчатке туристам рекомендовали не посещать вулканы

В воскресенье, 20 июля, на Камчатке прошла серия мощных землетрясений, самое сильное — магнитудой 7,6. В соцсетях распространились видео, на которых запечатлено, как с полок в магазинах падают товары, а в квартирах ходит ходуном мебель. После второго мощного землетрясения, ощущавшегося в населенных пунктах до 7 баллов, в акватории Тихого океана была объявлена угроза цунами для жителей Камчатки, ее сняли через несколько часов. По данным сейсмологов, к 22 июля произошло около 1000 повторных землетрясений с магнитудой 6.7 и менее.