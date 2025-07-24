В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав

«За прошедшее десятилетие она оставалась на прежнем уровне, несмотря на то, что официальная инфляция за это время превысила 100%. По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже её реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем», — объяснил Шкуматов.