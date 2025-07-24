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В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав

Шкуматов: пошлины за выдачу водительских прав с 1 сентября вырастут в два раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пошлины за выдачу водительских прав в России с 1 сентября вырастут в два раза, рассказал РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Госдума ранее во втором и третьем чтении приняла закон, который с сентября этого года вводит новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов и повышает ряд действующих пошлин на них.

«С 1 сентября пошлины за выдачу национального водительского удостоверения вырастут в два раза: до 4 тысяч рублей за пластиковую карту и до 6 тысяч рублей за удостоверение нового образца», — рассказал Шкуматов агентству.

Эксперт отметил, что размер госпошлины за выдачу водительского удостоверения не пересматривался с 2015 года.

«За прошедшее десятилетие она оставалась на прежнем уровне, несмотря на то, что официальная инфляция за это время превысила 100%. По сути, услуга сегодня предоставляется автомобилистам по цене существенно ниже её реальной себестоимости. С тех пор как был установлен действующий тариф, практически все сферы жизни подорожали. Поэтому текущее повышение следует рассматривать как необходимую меру по приведению пошлины в соответствие с накопленным инфляционным уровнем», — объяснил Шкуматов.

По мнению эксперта, главный мотив повышения размера пошлины заключается в актуализации расценок. Он подчеркнул, что необходимо учитывать нынешний высокий уровень предоставляемого ГИБДД сервиса, который получают водители.

«В отличие от прежних лет, когда получение водительских прав могло занять целый день, а то и два дня, и сопровождалось длинными очередями, сейчас процедура стала значительно быстрее и удобнее. Тем не менее, обеспечение этого комфорта требует ресурсов: кадровых, технических, организационных», — обратил внимание Шкуматов.

Эксперт напомнил, водительские права россиян нужно обновлять раз в 10 лет.

«То есть, даже с учётом изменений, общая финансовая нагрузка на автовладельцев остаётся минимальной», — заключил Шкуматов.