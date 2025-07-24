Родившей в 15 школьнице из Брянска отказали в пособии

Узнав о беременности, школьница перешла на домашнее обучение. Как рассказала агентству знакомая семьи, девушка изначально не знала о правилах получения выплаты, но успела вернуться к очной форме обучения 24 апреля, в тот же день родив ребёнка. По её словам, отказ в пособии мотивировали «несоответствием заявителя условиям выплаты», вероятно, из-за совпадения дат родов и восстановления в школе. Она отметила, что, с одной стороны, ребёнок в сложной ситуации нуждается в помощи, а с другой — сталкивается с бюрократическими преградами.