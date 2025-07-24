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В аэропорту Сочи сняли ограничения

В Сочи сняты все ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее из-за атаки БПЛА на город. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились из-за атаки БПЛА на город.

В Сочи сняты все ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные ранее из-за атаки БПЛА на город. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов», — заявили в telegram-канале Росавиации.

Ранее ограничения затрагивали расписание работы ряда аэропортов и маршруты воздушных перевозок. Воздушные компании получили соответствующее уведомление и могут возвращаться к стандартной схеме перевозок.

Вооруженные силы Украины осуществили атаку с применением БПЛА на южные области Российской Федерации. По информации Министерства обороны РФ, удалось успешно отразить нападение 21 беспилотника. Из этого числа десять аппаратов были уничтожены над акваторией Черного моря, девять — над Азовским морем, еще два были перехвачены в воздушном пространстве Краснодарского края. Подробности о ходе отражения атаки — в прямой трансляции URA.RU.

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