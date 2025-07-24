Скончавшийся рок-музыкант Оззи Осборн не будет забыт: в Петербурге появилась фреска с его изображением

Оззи Осборн скончался на 77 году жизни. Артист дал прощальный концерт за две недели до смерти. Рок-музыкант в последнее время страдал от болезни Паркинсона. С февраля 2025 года он не мог самостоятельно передвигаться. Кроме того, у исполнителя обнаружили сопутствующие заболевания.