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В российской воздушной гавани ввели временные ограничения

В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Грозный ввели план «ковер».

В аэропорту Грозного введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Грозный (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее был введен план «Ковер» в аэропорту Сочи в связи с атаками БПЛА. В результате которых две женщины пострадали: одна погибла, вторая получила серьезные ранения и госпитализирована.

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