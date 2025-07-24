Специалист Минздрава дала простые советы, как «включить» мозг в жару

Лето, жара, а работать все равно надо. В такие дни особенно сложно сосредоточиться: мысли разбегаются, внимание рассеивается, а усталость накрывает с головой уже к обеду. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала KP.RU о простых способах помочь себе, и «включить» мозг даже в самую духоту.