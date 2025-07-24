Специалист Минздрава дала простые советы, как «включить» мозг в жару

Лето, жара, а работать все равно надо. В такие дни особенно сложно сосредоточиться: мысли разбегаются, внимание рассеивается, а усталость накрывает с головой уже к обеду. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала KP.RU о простых способах помочь себе, и «включить» мозг даже в самую духоту.
— Пейте много воды. Обезвоживание напрямую влияет на когнитивные функции. Регулярно утоляйте жажду холодными напитками или водой с лимоном и мятой. Это не только освежит, но и поможет поддерживать водный баланс. Старайтесь избегать кофеина и злоупотребления алкоголем, — посоветовала врач.
Кроме того, важно употреблять легкие блюда, которые богаты минерами, и стараться избегать тяжелой пищи. По словам специалиста, также стоит ограничить работу духовки и плиты.
— Помните, что переработка в жару может серьезно вредить здоровью. Жара усиливает усталость и снижает общую продуктивность. Может возникнуть переутомление и слабость, — предупредила медик.
Чтобы мозг начал работать, попробуйте простые приемы: дыхательные упражнения, короткую зарядку или медитацию. Даже чашка зеленого чая может улучшить концентрацию. Разбейте задачи на мелкие шаги и обязательно включайте в день короткие перерывы.